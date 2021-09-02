33 % زيادة في إيرادات هيئة الأوقاف خلال أغسطس

واصلت هيئة الأوقاف المصرية تحقيق أرقامها القياسية، حيث بلغ إجمالي الإيرادات والأرباح في العام المالي 2020/2021، 1810.2 مليون جنيه بزيادة قدرها 263.5 مليون جنيه عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام 2019/2020، بنسبة زيادة قدرها 17%، في ظل رعاية الدولة وحرصها على الحفاظ على الوقف وحسن استثماره ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهاته المستمرة في كل ما يتصل بشئون الأوقاف. وحققت الهيئة خلال شهر يوليو 2021 م مبلغًا قدره 100,052,525 جنيهًا ، بزيادة قدرها 11,525,579 جنيهًا ،عما تم تحصيله خلال نفس الفترة عن نفس الشهر من العام الماضي بنسبة 111% من الربط الفعلي ، وبنسبة زيادة قدرها 13% . كما حققت خلال شهر أغسطس مبلغًا وقدره 122,5 مليون جنيه بزيادة قدرها 30,929,832 جنيهًا ،عما تم تحقيقه في شهر أغسطس 2020 م، وبنسبة زيادة تبلغ 33 % . وبلغ إجمالي إيرادات شهري يوليو وأغسطس 2021 222,552,525 جنيهًا، بزيادة قدرها 42,455,411 جنيهًا، وبنسبة زيادة نحو 23,5 % عن شهري يوليو وأغسطس من العام الماضي 2020 .