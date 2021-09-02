الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
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عبد الرحيم علي
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داليا عبد الرحيم

الأخبار

33 % زيادة في إيرادات هيئة الأوقاف خلال أغسطس

د. محمد مختار جمعة
د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
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واصلت هيئة الأوقاف المصرية تحقيق أرقامها القياسية، حيث بلغ إجمالي الإيرادات والأرباح في العام المالي 2020/2021،  1810.2 مليون جنيه بزيادة قدرها 263.5 مليون جنيه عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام  2019/2020، بنسبة زيادة قدرها 17%، في ظل رعاية الدولة وحرصها على الحفاظ على الوقف  وحسن استثماره ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهاته المستمرة في كل ما يتصل بشئون الأوقاف.
وحققت الهيئة خلال شهر يوليو 2021 م مبلغًا قدره 100,052,525 جنيهًا ، بزيادة قدرها 11,525,579 جنيهًا ،عما تم تحصيله خلال نفس الفترة عن نفس الشهر من العام الماضي بنسبة 111% من الربط الفعلي ، وبنسبة زيادة قدرها 13% .
كما حققت خلال شهر أغسطس مبلغًا وقدره 122,5 مليون جنيه بزيادة قدرها 30,929,832 جنيهًا ،عما تم تحقيقه في شهر أغسطس 2020 م، وبنسبة زيادة تبلغ 33 % .
وبلغ إجمالي إيرادات شهري يوليو وأغسطس 2021  222,552,525 جنيهًا، بزيادة قدرها 42,455,411 جنيهًا، وبنسبة زيادة نحو 23,5 % عن شهري يوليو وأغسطس من العام الماضي 2020 .

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