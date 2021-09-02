أسعار الذهب مساء اليوم الخميس 2 سبتمبر 2021

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 05:41 م

واصلت أسعار الذهب استقرارها في السوق المصري ، في مساء تعاملات اليوم الخميس 2 سبتمبر 2021 ، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الاكثر مبيعا و انتشارا في السوق المصري ، نحو 790 جنيهًا، في حين سجل عيار 24 نحو 903 جنيهًا، وسجل عيار «18» نحو 677 جنيهًا،فيما بلغ سعر عيار 14 نحو 527 جنيهًا.

ووصلت قيمة الجنيه الذهب والذي يزن حوالي 8 جرامات من الذهب ، إلى 6320 جنيهًا،

وسجلت الأوقية و التي تزن حوالي 30 جرام من الذهب ، حوالي 1811 دولارًا في البورصات العالمية.

وتختلف أسعار الذهب في محلات الصاغة المصرية، من محافظة الي اخري و من منطقة لاخري و كذلك من تاجر لتاجر اخر ، و يضاف إلى أسعار الذهب الرسمية ما يتراوح بين 24 و60 جنيهًا قيمة المصنعية والدمغة، التي يحصل عليها التجار أو صاحب محل الصاغة، حيث سجل سعر الجرام عيار «21» إلى 850 جنيهًا بعد إضافة قيمة المصنعية والدمغة، في حين وصل عيار «18» نحو 737 جنيهًا، ووصل سعر عيار «14»، إلى 587 جنيهًا.

و عالميا يراقب سوق الذهب العالمي أية احداث أو تقارير أو خطابات اقتصادية، لأنها تساهم بصورة أو بأخرى في رسم شكل حركة سوق الذهب العالمي، حيث يواصل الذهب التحرك فى قناة سعرية عالمية محدودة للغاية

لا تزال متوسطات الذهب العالمي "الأونصة" عند 1810 إلى 1820 دولار الأيام الماضية وسط حالة من الترقب، ويتحرك سعر المعدن النفيس صعودا وهبوطا وفق هذه القناة السعرية

كما يترقب السوق العالمي ، التغير فى البطالة الاسبانية وإعانات البطالة الأمريكية وخطاب بوستيك عضو لجنة الفيدرالى الأمريكي.

و تراجعت أسعار الذهب خلال مساء أمس الأربعاء ؛ قبل صدور بيانات اقتصادية، وسجلت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تراجعا بنسبة 0.13% تسليم ديسمبر عند 1815.70 دولار للأوقية..وهبطت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر 0.5% عند 23.89 دولار للأوقية.

ومن المقرر صدور بيانات وظائف القطاع الخاص فى الولايات المتحدة عن أغسطس فى وقت لاحق، وسط توقعات بإضافة 640 ألف وظيفة.

وأنهى الذهب تعاملات الأسبوع على ارتفاع نتيجة ضعف الدولار وانخفاض العوائد الحقيقية، ليتداول الذهب الآن فوق مستوى الـ 1800 دولار للأونصة.