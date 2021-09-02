أسعار الدولار مساء اليوم الخميس 2 سبتمبر 2021

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 05:36 م

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، مساء تعاملات اليوم الخميس، 2 سبتمبر 2021، في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة.

وبلغ متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الدولار في 29 بنكا، 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم في شركات الصرافة اليوم الخميس 15.73 جنيهًا للشراء و15.65 جنيهًا للبيع، مع وجود فروق قرش أو قرشين بين شركة صرافة وأخرى، مع وجود استقرار في السعر بالقطاع المصرفي.

واستقر سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

أما فى بنك القاهرة سجل سعر الدولار 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

وحقق سعر الدولار فى بنك مصر حوالي 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

وفى البنك التجاري الدولي "cib" وصل سعر الدولار إلى 15.65 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 15.67 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع.