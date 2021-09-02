فتح باب الحجز لـ905 قطع أراض مقابر للمسلمين بمدينة سوهاج الجديدة

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 11:54 ص

أعلن المهندس حاتم محمود حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، فتح باب الحجز لـ٩٠٥ قطع أراض مقابر مسلمين بمساحة (٤٠م٢) للمقبرة بنظام حق الانتفاع بمدينة سوهاج الجديدة.

ولفت إلى أنه يتم تقديم استمارة بيانات الحجز والمستندات اللازمة طبقا للوارد بكراسة الشروط خلال الفترة من يوم الأحد 5/9/2021 : يوم الأحد ۲۰۲۱/۱۰/۳ بمقر جهاز مدينة سوهاج الجديدة في مواعيد العمل الرسمية.

وأوضح نائب رئيس الهيئة، في بيان للوزارة اليوم , أنه يتم سداد مبلغ 10 آلاف جنيه "دفعة حجز"، وذلك مع استمارة الحجز وقت التقديم، وسداد باقي القيمة قبل الاستلام وكذا مبلغ 5 آلاف جنيه كوديعة للصرف من عائدها على أعمال الصيانة والحراسة بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية +0.5% مجلس أمناء من إجمالي ثمن المقبرة.

وبالنسبة لشروط الحجز، قال المهندس حاتم محمود حسن: يشترط في المتقدم لحجز المقبرة أن يكون شخصاً طبيعيا (مواطن مصري الجنسية) وليس شخصا معنويا (شركة أو مؤسسة) ومن قاطني المدينة، وألا يكون قد سبق تخصيص مقبرة (مبنى أو أرض) له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج - الزوجة الأولاد القصر) وطبقا للوارد بكراسة الشروط، ولا يحق للأسرة الواحدة (الزوج - الزوجة الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من مقبرة، مضيفاً أنه سيتم تخصيص المقابر بالقرعة العلنية اليدوية للمواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط، وسيتم الإعلان عن موعد ومكان القرعة العلنية في موعد لاحق، وكذا موعد تسليم المقابر للفائزين بالقرعة.

