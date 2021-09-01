الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
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داليا عبد الرحيم

البوابة سبورت

بث مباشر.. مشاهدة مباراة منتخب مصر وأنجولا في تصفيات كأس العالم

البوابة نيوز
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يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمباراة منتخب مصر ضد أنجولا ضمن منافسات الجولة الأولى لتصفيات كأس العالم 2022 والتي تقام في قطر ويغيب محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي عن تشكيلة منتخب مصر في مباراة اليوم أمام أنجولا بسبب رفض الحكومة الإنجليزية بسبب صعوبة السفر لمصر ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة مصر وأنجولا في تصفيات كأس العالم قطر 2022

وتبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء ويعتمد حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر على محمد شريف هداف الدوري ولاعب الأهلي في الهجوم بعد غياب محمد صلاح عن مباراة اليوم ضد أنجولا كما يغيب محمد النني لاعب وسط أرسنال الإنجليزي لنفس السبب وكذلك يغيب تريزيجية للإصابة.

ويتكون تشكيل منتخب مصر في مباراة أنجولا والتي تنقل في بث مباشر على موقع البوابة نيوز من محمد الشناوي لحراسة المرمى وخط دفاع أحمد حجازي وباهر المحمدي ومحمود حمدي الونش وأحمد فتوح وفي وسط الملعب محمود مجدي أفشه وطارق حامد وعمرو السولية وأحمد سيد زيزو وحسين الشحات وفي الهجوم محمد الشريف.

مشاهدة بث مباشر لمباراة مصر وأنجولا في تصفيات كأس العالم قطر 2022

بث مباشر مباراة مصر وأنجولا تصفيات كأس العالم التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022