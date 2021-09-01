"كيما" توقع مذكرة تفاهم مع عدة بنوك لإعادة هيكلة القرض المشترك

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 07:32 م

وقعت شركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما" أمس الثلاثاء، مذكرة تفاهم لإعادة هيكلة القرض المشترك القائم بقيمة 292 مليون دولار و1،920 مليون جنيه مصري.

جرى توقيع المذكرة مع تحالف بنوك مصرية متمثل في كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك العربي الإفريقي الدولي، بصفتهم المرتبين الرئيسيين الأولين وضامني التغطية ومسوقي التمويل.

وانضم إلى التحالف، بنك القاهرة بصفته مرتبًا رئيسيًا وضامنًا للتغطية، وبنك بلوم مصر والبنك العقاري المصري العربي بصفتهم بنوكًا مقرضة.

ومن المقرر توجيه القرض لتمويل مصنع الأمونيا واليوريا التابع لشركة كيما في أسوان والذي يعمل حاليًا بنسبة %80 لخط الأمونيا و%104 لخط اليوريا.

وستبلغ الطاقة الإنتاجية للمجمع 1200 طن يوميًا من الأمونيا و1575 طن يوميًا من اليوريا.

وتمثل مذكرة التفاهم، البنود الرئيسية التي سيتم تعديلها إلى اتفاقية القروض الموقعة مسبقًا في عام 2015.

وقال محمد حسين رضوان، العضو المنتدب لشركة كيما: "نحن سعداء للغاية بتوقيع مذكرة التفاهم والتي تعكس ثقة البنوك في كيما وآفاقها المستقبلية".

وتابع: "لم تكن هذه الخطوة لتحدث لولا دعم تحالف البنوك ومساهمينا، مضيفًا: "يؤكد مجمع الأمونيا واليوريا على التزام الحكومة بتطوير صعيد مصر والذي سيكون له تأثير كبير على هذه المنطقة".

يشار إلى أن تتولى شركة بلتون المالية القابضة دور المستشار المالي الحصري للشركة.