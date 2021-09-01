إطلاق منصة «طبية رقمية» لتواصل أطباء المستشفيات الجامعية والخبراء العالميين

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 06:51 م

وقع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، بروتوكول تعاون مع «بلس وان هيلث»، يهدف لإطلاق منصة رقمية لتطوير مهارات الأطقم الطبية بالمستشفيات الجامعية والتعليمية.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إن المنصة تهدف للتواصل ومناقشة الحالات التفاعلية بين الأطباء المصريين وكبار العلماء بالخارج من خلال أفضل المستشفيات الجامعية في أمريكا وأوروبا، وتهدف أيضا لتفعيل آليات متابعة الحالات المرضية «عن بعد» في المستشفيات الجامعية.

وأضاف عبد الغفار، أن هذا البروتوكول يتميز بأنه قد سبقه عدة محطات تجريبية قبل توقيعه للتأكد من قدرة البنية التحتية للمستشفيات، وأيضا للوقوف على نتائج اللقاءات التفاعلية بشكل عملي قبل إطلاق المشروع في جميع المستشفيات الجامعية.

وقال الدكتور حازم مصطفى الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إنه تم إطلاق المرحلة التجريبية من المنصة الرقمية في جامعة عين شمس قسم جراحة المخ الأعصاب، وذلك عبر تفعيل منصة للتواصل بين الأطباء المصريين وكبار العلماء من أفضل المستشفيات الجامعية في أمريكا وأوروبا.

وعن آليات البروتوكول، يقول الدكتور حازم مصطفى إنه تم إنشاء وتفعيل لائحة خاصة للرعاية الطبية عن بعد، لتنفيذها في كافة المستشفيات الجامعية، ويعتبر بروتوكول التعاون جزء أساسي من هذه اللائحة.

بدوره قال الدكتور هشام فاروق مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتحول الرقمي، إنه طبقا لهذا البروتكول فقد تم الاتفاق على دعم وتعزيز التعاون الطبي والتقني من خلال عمل منصة رقمية متنقلة للتواصل بين أطباء المستشفيات الجامعية والخبراء العالميين لمناقشة حالات مرضى المستشفيات الجامعية، وتوفير استشاريين دوليين من الدرجة الأولى (أورام – مخ وأعصاب – أمراض قلب – عظام – نساء – وغيرها من التخصصات الحيوية، لتقديم الرأي الطبي الثاني ومناقشة الحالات مع أطباء المستشفيات الجامعية.

ومن ناحيته أشار الدكتور علي سلامة المدير التنفيذي لـ«بلاس وان هيلث»، أنه من خلال هذه المنصة الرقمية يقوم الخبراء العالميين بمناقشة حالة المرضى مع الأطباء في المستشفيات الجامعية المصرية في إطار تعليمي بالاضافة الي تطوير مهارات الطواقم الطبية عبر تطبيق خدمة الرأي الطبي الإضافي مع أفضل الجامعات والمستشفيات العالمية، كما أوضح أن المنصة لا تقتصر على توفير خبير عالمي فقط، بل أنها قد توفر إمكانيات الاجتماعات الافتراضية (VC) للفرق الطبية متعددة التخصصات (MDT) من كبار الاستشاريين الدوليين لضمان أفضل الآراء الطبية ومن ثم أفضل السبل التعليمية والتطويرية.