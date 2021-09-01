الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

ضبط 5193 مخالفة مرورية متنوعة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم  أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (5193) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:
(2179) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
(178) مخالفة السير بدون تراخيص.
(22) مخالفة موقف عشوائى.
(22) مخالفة لشروط التراخيص.

رفع (52) سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.
سحب (3010) رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.
 

 

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