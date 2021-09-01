تلوث الهواء يقلل متوسط أعمار الهنود 9 سنوات

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 10:10 ص

تعاني الهند من ارتفاع كبير في تلوث الهواء، مما يؤثر سلبًا على حياة الهنود ويقلل متوسط أعمارهم، وذلك حسب تقرير أعده معهد سياسات الطاقة بجامعة شيكاغو الأمريكية.

وقال التقرير الصادر عن المعهد البحثي، اليوم الأربعاء، إن من المرجح أن يقلل تلوث الهواء متوسط العمر المتوقع لقرابة 40% من الهنود بأكثر من 9 سنوات.

وأكد التقرير ارتفاع مستويات تلوث الهواء في الهند، التي اتسعت رقعتها الجغرافية بمرور الوقت، حيث تدهورت جودة الهواء بشكل كبير في ولاية ماهاراشترا في الغرب وولاية ماديا براديش بوسط البلاد.

كما ذكر التقرير، أن ما يقرب من 480 مليون شخص يعيشون في مناطق شاسعة من وسط وشرق وشمال الهند، بما في ذلك العاصمة نيودلهي، يعانون من مستويات مرتفعة من التلوث.

وخلال البرنامج الوطني للهواء النظيف، الذي أطلقته الهند في عام 2019؛ لكبح مستويات التلوث الخطيرة، حيث من أهدافه الحفاظ على الهواء النظيف، ورفع متوسط العمر المتوقع في البلاد 1.7 عام ومتوسط العمر المتوقع في نيودلهي 3.1 عام.

ويهدف البرنامج الوطني أيضًا إلى تقليل التلوث في 102 مدينة، هي الأكثر تلوثًا بنسبة 20 إلى 30% بحلول عام 2024 من خلال خفض الانبعاثات الصناعية وعوادم المركبات وإجراءات أخرى.

وكانت نيودلهي العاصمة الأكثر تلوثًا في العالم في عام 2020 للعام الثالث على التوالي، وذلك وفقًا لمجموعة آي.كيو إير وهي مجموعة سويسرية تقيس مستويات جودة الهواء بناء على تركيز الجسيمات العالقة في الهواء الضارة بالرئة والمعروفة باسم بي.إم2.5.