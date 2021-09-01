"الفضائيات العربية" يكشف عن قائمة لجنة نقاد الدورة الـ12 برئاسة طارق الشناوي

الأربعاء 01/سبتمبر/2021 - 02:20 ص

كشفت إدارة مهرجان الفضائيات العربية برئاسة الإعلامي أحمد عليوة عن قائمة لجنة نقاد الدورة الثانية عشرة المشاركين في تقييم الأعمال المميزة في عام ٢٠٢١ بمجالات الفن والإعلام والبرامج التلفزيونية على مستوى العالم العربي.

ومن المقرر الإعلان عن الفائزين بجوائز الدورة الـ 12 من خلال احتفالية ضخمة تقام داخل فندق تريامف القاهرة الجديدة يوم 18 سبتمبر ٢٠٢١.

ويرأس لجنة النقاد لهذا العام الناقد الكبير طارق الشناوى وعضوية كل من الناقد والكتاب خيرية البشلاوى، ماجده خير الله،علا الشافعى، الكبيرة آمال عثمان، رامى عبد الرازق،أندرو محسن، ونادر عدلى.

ومن المقرر غلق التصويت على الموقع الرسمى للمهرجان في الخامس من سبتمبر ٢٠٢١. وأكد الإعلامي أحمد عليوة أن حفل توزيع جوائز الدورة الـ 12 يشهد نقلة وتطورا كبيرا تميزه عن الدورات السابقة لما له من شهرة كبيرة بالعالم العربي حيث يتم الإعداد له بتجهيزات ومواصفات على غرار المهرجانات العالمية وسط أجواء الهواء الطلق وذلك باعتباره واحدا من أهم المهرجانات المصرية المستقلة التي تقام بجهود ذاتية وتساهم في دعم النهوض بالفن والإعلام العربي، بالإضافة إلى تنشيط السياحة المصرية من خلال الوفود العربية المشاركة به والتي تنقل صورة مشرفة ببلادهم عن أم الدنيا.