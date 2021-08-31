كشف ملابسات فيديو اصطدام توك توك بسيدتين وإصابتهما في البحيرة

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 12:03 م

تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على الفيس بوك يتضمن قيام قائد مركبة "توك توك" بتخطى مركبة "توك توك" أخرى بأحد الشوارع بمدينة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، وتزامن تخطيه الخاطئ مع قدوم سيارة "ميكروباص" فى مواجهته، وحال محاولته تفادى الاصطدام بها اختل مقود المركبة بيده فانحرفت وانقلبت على جانبها واصطدمت بسيدتين حال سيرهما بجوارها فى ذات التوقيت.

بالفحص أمكن تحديد المجنى عليهما (شقيقتان "مصابتان بكدمات" وعللتا عدم إبلاغهما بالواقعة، لانشغالهما بعلاج إحداهما، واتهمتا قائد مركبة "التوك توك" المشار إليه بإحداث إصابتهما.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط قائد مركبة التوك توك “بدون لوحات معدنية”، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.