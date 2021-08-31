ليفربول يجدد عقد القائد "هندرسون"

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 11:01 ص

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح تجديد عقد قائده جوردان هندرسون حتى صيف 2025 بعدما وقع القائد الإنجليزي على عقود التجديد اليوم الثلاثاء ليستمر كابتن الريدز في قلعة "أنفيلد" حتى يونيو 2025.

وكان هندرسون انضم إلى نادي ليفربول قبل 10 سنوات قادما من صفوف سندرلاند الإنجليزي قبل أن يصبح القائد والكابتن الأول للريدز بعد رحيل ستيفن جيرارد في عام 2015 .

ونشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول على موقع توتير صورة للقائد هندرسون وعلق عليها: “10 سنوات والمزيد لقائدنا مع ليفربول.. وقع هندرسون على عقد جديد طويل الأمد مع الريدز”.

وساهم هندرسون في تتويج ليفربول بعدد من الألقاب في السنوات الأخيرة أهمها الدوري الإنجليزي في عام 2020 ودوري أبطال أوروبا في عام 2019.

يذكر أن ليفربول يسعى خلال الفترة المقبلة لتجديد عقد النجم المصري محمد صلاح بعدما تمكن النادي من تجديد عقود معظم اللاعبين في الفترة الماضية من أجل استمرار الفرعون المصري في قلعة الإنفيلد.