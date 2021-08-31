الجيش الأمريكي يعطل عشرات الطائرات والآليات في مطار كابل

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 03:49 ص

كشف قائد القيادة المركزية الأمريكية كينيث ماكنزي، أن الولايات المتحدة عطلت عشرات الطائرات والآليات في مطار كابل بشكل كامل.

وقال ماكنزي في مؤتمر صحفي أمس الإثنين، لم نعطل المطار بالكامل، بل حافظنا على معدات أساسية فيه لتشغيله مستقبلا حال مطالبتنا بالتدخل للمساعدة.

وأضاف قائد القيادة المركزية الأمريكية، أن آخر رحلة أقلت السفير الأمريكي لدى أفغانستان روس ويلسون، والجنرال كريس دوناهو القائد الميداني للقوات الأمريكية في أفغانستان.

وتابع ماكنزي، "وبهذا يكون الجيش الأمريكي قد انسحب بالكامل من أفغانستان، بعد 20 عاما من غزوها إثر هجمات 11 سبتمبر عام 2001"، مضيفًا، "إذا كانت عمليات الإجلاء العسكرية قد انتهت، فإن المهمة الدبلوماسية الرامية للتحقق مما إذا كان هناك مزيد من المواطنين الأمريكيين أو الأفغان المؤهلين الراغبين بالرحيل تتواصل".

وأكد قائد القيادة المركزية الأمريكية، أنه منذ 14 أغسطس وحتى ليل الاثنين، أي خلال الـ18 يوما الماضية، أجلت طائرات الولايات المتحدة وحلفائها أكثر من 123 ألف مدني من مطار كابل.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد طلب من وزير الخارجية قيادة التنسيق مع الشركاء الدوليين لضمان وجود ممر آمن لمن يريدون مغادرة أفغانستان، مؤكدًا أن العالم سيحمل طالبان مسؤولية التزامها بتوفير ممر آمن لخروج عشرات الآلاف من العسكريين الأمريكيين الذين عملوا في أفغانستان.