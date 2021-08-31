البنتاجون: الانسحاب من أفغانستان لا يعني التخلي عن إجلاء الأفغان

الثلاثاء 31/أغسطس/2021 - 12:51 ص

قال قائد القيادة المركزية الأمريكية (البنتاجون) كينيث ماكنزي، إن الانسحاب من أفغانستان لا يعني التخلي عن إجلاء الأفغان الذين يريدون الرحيل.

وأكد ماكنزي في مؤتمر صحفي، أنه منذ 14 أغسطس وحتى ليل الاثنين، أي خلال الـ18 يوما الماضية، أجلت طائرات الولايات المتحدة وحلفائها أكثر من 123 ألف مدني من مطار كابل.

وتابع، "إذا كانت عمليات الإجلاء العسكرية قد انتهت، فإن المهمة الدبلوماسية الرامية للتحقق مما إذا كان هناك مزيد من المواطنين الأمريكيين أو الأفغان المؤهلين الراغبين بالرحيل تتواصل".

وأوضح قائد القيادة المركزية الأمريكية، أن آخر رحلة أقلت السفير الأمريكي لدى أفغانستان روس ويلسون، ووالجنرال كريس دوناهو القائد الميداني للقوات الأمريكية في أفغانستان.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد طلب من وزير الخارجية قيادة التنسيق مع الشركاء الدوليين لضمان وجود ممر آمن لمن يريدون مغادرة أفغانستان، مؤكدًا أن العالم سيحمل طالبان مسؤولية التزامها بتوفير ممر آمن لخروج عشرات الآلاف من العسكريين الأمريكيين الذين عملوا في أفغانستان.