منظمة الصحة العالمية: الجرعة الثالثة من لقاحات كورونا "ليست رفاهية"

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 02:52 م

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، إن جرعة تنشيطية ثالثة من لقاحات الوقاية من فيروس كورونا، هي وسيلة لحماية الأكثر عرضة لخطر المرض و«ليست رفاهية».

وأضاف هانز كلوج المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية فى أوروبا، خلال تصريحات صحفية: "جرعة تنشيطية ثالثة من لقاحات كورونا ليست رفاهية وليست مأخوذة من شخص أخر لا يزال ينتظر جرعته الأولى، إنها بالأساس وسيلة للحفاظ على حماية الأكثر عرضة للخطر من المرض”

وأضاف: “علينا أن نتوخى الحذر بعض الشيء فيما يتعلق الجرعة التنشيطية لآنه لا توجد أدلة كافية حتى الآن، ولكن مزيد من الدراسات تظهر أن الجرعة الثالثة تحافظ على سلامة الأشخاص المعرضين للخطر وهذا ما يحدث كثير من البلدان”.

وحث كلوج، الدول الأوروبية التى لديها فائض من اللقاحات على مشاركتها مع الدول الأخرى، خاصة بلدان أوروبا وأفريقيا الشرقية.

يذكر أن المنظمة قالت خلال هذا الشهر، إن البيانات لا تشير إلى حاجة ماسة لجرعات تنشيطية زائدة، ومنح مزيد من الجرعات لمن تلقوا لقاحات بالفعل سيزيد من عدم مساواة كبيرة بين الدول الغنية والفقيرة فيما يتعلق بالحماية من المرض.