المكسيك تشجع الاستثمار في أمريكا الوسطى لكبح تدفق المهاجرين

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 02:14 ص

دعا الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور أمس الأحد، المستثمرين من دولتي الولايات المتحدة وكندا إلى التوجه لدول أمريكا الوسطى، وذلك للقضاء على تدفق المهاجرين غير الشرعيين بسبب ارتفاع معدلات الفقر في البلاد والسعي لدول أخرى للبحث عن حياة كريمة.

وقال لوبيز أوبرادور، إنه سيسعى لوجود حلول أساسية وهيكلية من أجل منع الهجرة غير الشرعية أمريكا الوسطى، مشيرا إلى أن السكان في البلاد يرون أنهم مجبرون على الهجرة بسبب الفقر.

وقامت المكسيك، بنشر أكثر من 27 ألف عنصر من القوات المسلحة على حدودها الشمالية والجنوبية لمنع الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة وكندا.

وانخفضت تدفقات الهجرة بشكل ملحوظ خلال الجائحة لكنها ارتفعت بشكل طفيف عام 2020 قبل أن تشهد تصاعدا منذ وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض.