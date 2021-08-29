الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
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عبد الرحيم علي
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داليا عبد الرحيم

حوادث وقضايا

25 أكتوبر استئناف محمد رمضان على تغريمه 12.5 مليون جنيه لصالح العدل جروب

محمد رمضان
محمد رمضان
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تقدم الفنان محمد رمضان باستئناف على حكم إلزامه بسداد ١٢.٥ مليون لشركة العدل جروب، بسبب فسخ تعاقد فيلم "بطل عادي"، وحددت المحكمة جلسة ٢٥ أكتوبر لنظر الاستئناف.

وقال المحامي أحمد الجندي، دفاع "رمضان"، إن الحكم صدر غيابيا ولم يحضر الجلسة الفنان أو أي من ممثليه القانونيين، وتقدم باستئناف على الحكم الصادر منذ مدة، بمجرد علمه به.

كانت محكمة شمال الجيزة الابتدائية، قضت بإلزام الفنان محمد رمضان، بدفع 12.5 مليون جنيه لشركة للإنتاج الفني، لإخلاله بالتعاقد الموقع معها بشأن فيلم "بطل عادي".

وألزمت المحكمة "رمضان" برد 500 ألف جنيه للشركة، تقاضاها كمقدم للعقد، بجانب الفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% من تاريخ المطالبة في 6 يوليو 2020.

كما ألزمت المحكمة "رمضان"، بدفع 12 مليون جنيه، للشركة، كتعويض اتفاقي مذكور في العقد، وألزمته بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
 

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