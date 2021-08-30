اقتصاد آخر الليل.. اليوم الإثنين 30 أغسطس 2021

نشرت "البوابة نيوز"، على مدى الساعة العديد من الأخبار الاقتصادية، نرصد أهمها في نشرة منتصف الليل:
مصر الأولى فى جذب الاستثمارات الخارجية بأفريقيا.. اتحاد الغرف الكينية: اتفاقية التجارة الحرة تعزز التعاون التجارى بين دول القارة
https://www.albawabhnews.com/4422106
تجار السيارات: 25% من المستهلكين قرروا شراء المستعمل بدلا من الزيرو
https://www.albawabhnews.com/4422090
التموين: 21 % نسبة مساهمة قطاع التجارة الداخلية في الناتج المحلي
https://www.albawabhnews.com/4421838
القابضة للصناعات الغذائية: 100 نسبة صرف السلع التموينية عن أغسطس
https://www.albawabhnews.com/4422038
التموين تتعاقد على شراء 200 ألف طن سكر
https://www.albawabhnews.com/4422030
خبير: المشروعات العمرانية الجديدة أتاحت فرصًا استثمارية مغرية
https://www.albawabhnews.com/4421965