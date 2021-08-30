اقتصاد آخر الليل.. اليوم الإثنين 30 أغسطس 2021

الإثنين 30/أغسطس/2021 - 02:00 ص

نشرت "البوابة نيوز"، على مدى الساعة العديد من الأخبار الاقتصادية، نرصد أهمها في نشرة منتصف الليل:

مصر الأولى فى جذب الاستثمارات الخارجية بأفريقيا.. اتحاد الغرف الكينية: اتفاقية التجارة الحرة تعزز التعاون التجارى بين دول القارة

https://www.albawabhnews.com/4422106

تجار السيارات: 25% من المستهلكين قرروا شراء المستعمل بدلا من الزيرو

https://www.albawabhnews.com/4422090

التموين: 21 % نسبة مساهمة قطاع التجارة الداخلية في الناتج المحلي

https://www.albawabhnews.com/4421838

القابضة للصناعات الغذائية: 100 نسبة صرف السلع التموينية عن أغسطس

https://www.albawabhnews.com/4422038

التموين تتعاقد على شراء 200 ألف طن سكر

https://www.albawabhnews.com/4422030

خبير: المشروعات العمرانية الجديدة أتاحت فرصًا استثمارية مغرية

https://www.albawabhnews.com/4421965

دبي تستضيف أكبر مهرجان للرياضات الإلكترونية للمرة الأولى بالمنطقة في مارس 2022

https://www.albawabhnews.com/4422085