الأربعاء.. جامعة دمنهور تنظم الملتقى العلمى الأول لمعهد الدراسات العليا والبحوث البيئية

الأحد 29/أغسطس/2021 - 09:09 م

يفتتح الأستاذ الدكتور عبيد صالح رئيس الجامعة الملتقى العلمي الأول لمعهد الدراسات العليا والبحوث البيئية ، يوم الأربعاء القادم تحت عنوان " دور معاهد البحوث و الدراسات البيئية فى تطبيق رؤية الدولة 2030".

يسلط الملتقى الضوء على أفضل الممارسات العلميهة في مجال البيئة و تبادل الخبرات فى مجال التنمية المستدامة وصحة البيئة والتركيز على التشريعات والسياسات والمبادرات المقدمة فى ظل استخدام التقنيات الحديثة والحوكمة التى تستهدف خدمة البيئة والتركيز على تعزيز المسئولية المجتمعية تجاه قضايا البيئية لخلق اتجاه بيئى لدى الأفراد يسهم فى تحقيق بيئه آمنه لكل مواطن.

كما يناقش طرق تطبيق رؤية مصر 2030 فى معاهد البحوث البيئية وفاعلية الحلول المتبعه للحفاظ على البيئة، ودور معاهد البحوث و لدراسات البيئيه فى نشر الثقافه البيئيه فى المجتمع وفاعلية دور الجامعة فى خدمة المجتمع، وغيرها من العناوين الهامة للأبحاث .

أ.د حسين مطاوع

يشارك في المؤتمر نخبة من رؤساء وأساتذة الجامعات ، ومنهم الدكتور حسين مطاوع عميد معهد الدراسات العليا والبحث البيئية جامعة دمنهور ، والدكتور هشام القصاص ، العميد السابق لكلية الدراسات العليا و البحوث البيئيه جامعة عين شمس ، والدكتور مبارك على حساني ، العميد السابق لمعهد الدراسات و البحوث البيئيه بجامعة السادات والدكتور محمود أبو سكين وكيل الدراسات العليا الأسبق معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية جامعة السادات ، والدكتور محمد الحويطي وكيل بمعهد البحوث والدراسات البيئية لشئون البيئة وخدمة المجتمع جامعة السادات والدكتورة رانيا نظمي، القائم بعمل وكيل معهد الدراسات العليا والبحوث البيئيه بدمنهور.