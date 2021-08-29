مطرانية ملوي تصدر بيان بشأن كورونا المتحور

شددت مطرانية ملوي وأنصنا والاشمونين للأقباط الارثوذكس، علي الالتزام بنسبة الحضور القداسات والعشيات بنسبة لا تزيد عن ٢٥ ٪ من الطاقة الاستيعابية للكنيسة بنظام الحجز المسبق مع الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية والتباعد اللازم منعا لانتشار العدوي (بحد أقصي فرد لكل دكه ) ، وكذلك الاجتماعات والأنشطة الكنسية .
وأضاف الأنبا ديمتريوس مطران ملوي وأنصنا والاشمونين ، في بيانه الصادر،منذ قليل ، عند شعورك بأي أعراض ولو طفيفة تقتضي الامانة والمحبة التزامك بالمنزل .
وتابع الأنبا ديمتريوس: جاء ذلك نظرا للارتفاع الملحوظ لاعداد الإصابة بفيروس كورونا المتحور ( دلتا بلس ) ويعمل بذلك القرار من يوم الجمعة الموافق ٣ سبتمبر في كل كنائس الايبارشية .
وأختتم الأنبا ديمتريوس بيانه قائلا: ونصلي الي الله أن يحفظ حياتكم وأن ينجي مصر وكل العالم من هذا الوباء ويجعل أبواب الكنائس مفتوحة دائما.