الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

مطرانية ملوي تصدر بيان بشأن كورونا المتحور

الأنبا ديمتريوس
الأنبا ديمتريوس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شددت مطرانية ملوي وأنصنا والاشمونين  للأقباط الارثوذكس،  علي الالتزام بنسبة الحضور القداسات والعشيات بنسبة لا تزيد عن ٢٥ ٪؜ من الطاقة الاستيعابية للكنيسة بنظام الحجز المسبق مع الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية والتباعد اللازم منعا لانتشار العدوي (بحد أقصي فرد لكل دكه ) ، وكذلك الاجتماعات والأنشطة الكنسية . 

وأضاف الأنبا ديمتريوس مطران ملوي وأنصنا والاشمونين ،  في بيانه الصادر،منذ قليل ، عند شعورك  بأي أعراض ولو طفيفة تقتضي الامانة والمحبة التزامك بالمنزل . 

وتابع الأنبا ديمتريوس: جاء ذلك نظرا للارتفاع الملحوظ لاعداد الإصابة بفيروس كورونا المتحور ( دلتا بلس ) ويعمل بذلك القرار من يوم الجمعة الموافق ٣ سبتمبر في كل كنائس الايبارشية . 

وأختتم الأنبا ديمتريوس بيانه قائلا: ونصلي الي الله أن يحفظ حياتكم وأن ينجي مصر وكل العالم من هذا الوباء ويجعل أبواب الكنائس مفتوحة دائما. 

8AAC8A8B-2059-40E9-B8AD-E294110540F4
8AAC8A8B-2059-40E9-B8AD-E294110540F4
C8730821-0909-448A-8879-26131B7596E8
C8730821-0909-448A-8879-26131B7596E8
الإجراءات الإحترازية فيروس كورونا كورونا المتحور الانبا ديمتريوس متحور دلتا بلس مطرانية ملوي ملوي , البوابة نيوز