مطرانية ملوي تصدر بيان بشأن كورونا المتحور

الأحد 29/أغسطس/2021 - 08:23 م

شددت مطرانية ملوي وأنصنا والاشمونين للأقباط الارثوذكس، علي الالتزام بنسبة الحضور القداسات والعشيات بنسبة لا تزيد عن ٢٥ ٪؜ من الطاقة الاستيعابية للكنيسة بنظام الحجز المسبق مع الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية والتباعد اللازم منعا لانتشار العدوي (بحد أقصي فرد لكل دكه ) ، وكذلك الاجتماعات والأنشطة الكنسية .

وأضاف الأنبا ديمتريوس مطران ملوي وأنصنا والاشمونين ، في بيانه الصادر،منذ قليل ، عند شعورك بأي أعراض ولو طفيفة تقتضي الامانة والمحبة التزامك بالمنزل .

وتابع الأنبا ديمتريوس: جاء ذلك نظرا للارتفاع الملحوظ لاعداد الإصابة بفيروس كورونا المتحور ( دلتا بلس ) ويعمل بذلك القرار من يوم الجمعة الموافق ٣ سبتمبر في كل كنائس الايبارشية .

وأختتم الأنبا ديمتريوس بيانه قائلا: ونصلي الي الله أن يحفظ حياتكم وأن ينجي مصر وكل العالم من هذا الوباء ويجعل أبواب الكنائس مفتوحة دائما.

8AAC8A8B-2059-40E9-B8AD-E294110540F4