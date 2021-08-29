مدرب كمال أجسام يحذر من منشطات بناء العضلات

الأحد 29/أغسطس/2021 - 05:05 م

قدم رامي عادل مدرب اللياقة البدنية وكمال الأجسام عدة نصائح للشباب بعدم تناول المنشطات موضحا أن الطلب على سوق المنشطات ازداد في الفترة الأخيرة.

وأرجع حدوث ذلك لما سمعه الشباب عن مفعول هذه الهرمونات في زيادة الكتلة العضلية، ولكن هذه المنشطات تسبب مشاكل في الكبد والكلى، ومشاكل في الخصوبة منها الضعف الجنسي وأمراض القلب.

وكشف أن أي شخص يستطيع أن يظهر بعضلات قوية إذا اهتم بالتمرين والأكل الصحي بالإضافة أن بعض الشباب يتناولون المنشطات دون سن الـ١٨، وهذا أمر في منتهي الخطورة.

وصرح بأنه لا ضرر على الإطلاق من أخذ المكملات الغذائية في بناء العضلات؛ لأن المكملات مُصرحة في أغلب دول العالم، ولا مانع من استخدامها تحت إشراف مدرب ذي خبرة.

وأضاف رامى عادل، أنه يجب الالتزام بتدريب متوازن للجسم للمساهمة في تحفيز نمو العضلات طوال اليوم ما يتيح نموا متوازنا للعضلات بسرعة وأمان مع تجنب الإصابة والحفاظ على المرونة، وضرورة إحاطة التمرين بالتغذية بدءًا من تناول نسبة عالية من البروتين والكربوهيدرات والدهون الصحية على مدار اليوم والنوم فترة كافية.