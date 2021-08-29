ضبط متهم بتسهيل هجرة غير شرعية لـ11 شخصا في الدقهلية

الأحد 29/أغسطس/2021 - 11:25 ص

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط متهم بتسهيل عمليات هجرة غير شرعية في محافظة الدقهلية.

وقل بيان أمني، الأحد: "أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام أحد الأشخاص (سائق – له معلومات جنائية- مقيم بقرية تلبانه بدائرة مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية)، بتسهيل سفر 11 شخصا من أبناء ذات القرية "هجرة غير شرعية " إلى إحدى الدول، حيث يتوجهون إلى شقيقه (مقيم بذات الدولة المشار إليها) تمهيداً لسفرهم إلى دولة أخرى.

عقب تقنين الإجراءات أسفرت الجهود برئاسة قطاع الأمن العام عن ضبط المتهم المذكور، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.