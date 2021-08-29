واشنطن تستمر في مطالبة مواطنيها بمغادرة محيط مطار كابول

الأحد 29/أغسطس/2021 - 04:18 ص

تستمر الولايات المتحدة، في مطالبة مواطنيها بمغادرة مطار كابول بعد أيام من هجوم أودى بحياة 13 أمريكيا.

قالت السفارة الأمريكية بكابول في بيان لها يوم الأحد، "يتعين على جميع المواطنين الأمريكيين الموجودين بالقرب من مطار كابول... مغادرة منطقة المطار على الفور".

وفي وقت سابق، أمس السبت، طالبت سفارة الولايات المتحدة في أفغانستان، رعاياها بتجنب التوجه إلى مطار العاصمة الأفغانية كابول بسبب تهديدات أمنية.

ونشرت سفارة واشنطن لدى كابول تغريدات محذرة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" للمواطنين الأمريكيين: "بسبب التهديدات الأمنية خارج بوابات مطار كابول، ننصح المواطنين الأمريكيين بتجنب التوجه إلى المطار".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، ومسؤولون آخرون في الإدارة الأمريكية، قد حذروا من تهديد تنظيم داعش لعمليات الإجلاء، بينما تتجمع حشود على بوابات المطار في محاولة يائسة للمغادرة في أعقاب سيطرة حركة طالبان على أفغانستان.