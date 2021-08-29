مقتل 19 مدنيًا في هجوم إرهابي بالكونغو الديمقراطية

الأحد 29/أغسطس/2021 - 03:00 ص

شهد شمال كيفو بالكونغو الديمقراطية، أمس السبت، مقتل 19 مدنيًا في هجوم إرهابي شنه تنظيم داعش الإرهابي على قرية كاسانزي في إقليم بيني.

وقال المسؤول المحلي بإقليم بيني "كاكولي كالونجا"، إن عاملين في الصليب الأحمر توجّهوا إلى غابة قريبة بحثا عن أشخاص فقدوا بعد الهجوم على قرية كاسانزي في بيني في شمال كيفو، واكتشفوا 19 مدنيًا تعرضوا للحرق والتقطيع حتى الموت على يد مسلحين إرهابيين أوغنديين.

وأضاف أن الإرهابيين أضرموا النيران في العديد من المنازل بالمنطقة المذكورة.

وفي وقت سابق هذا الشهر، وصلت وحدة من قوات العمليات الخاصة الأمريكية إلى المنطقة لمساعدة الجيش الكونغولي في معركته ضد "القوات الديمقراطية المتحالفة"، وفق ما أفادت مصادر أمريكية وكونغولية حينذاك.

ولم يعرف حجم الوحدة، لكن ظهر نحو عشرة جنود في الصور الرسمية للقاء جمع تشيسيكيدي ووفدا ترأسه السفير الأمريكي لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية مايك هامر.