ماكرون يعلن عن مشروع قانون سيقدم للأمم المتحدة لإقامة منطقة آمنة في كابل

الأحد 29/أغسطس/2021 - 12:50 ص

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن عزم فرنسا وبريطانيا تقديم مشروع قانون للأمم المتحدة لإقامة منطقة آمنة في كابل للراغبين في مغادرة أفغانستان.

وأوضح ماكرون امس السبت في مؤتمر صحفي، انه سيتم اقتراح مشروع قانون يهدف إلى تحديد منطقة آمنة في كابول، تحت سلطة الأمم المتحدة، تتيح استمرار العمليات الإنسانية.

ومن المقرر أن يعقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اجتماعا حول أفغانستان يوم الاثنين المقبل، مع سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وهي الولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا.