عبدالرحيم علي ينعى ضياء الفيشاوي

السبت 28/أغسطس/2021 - 10:32 م

نعى الكاتب الصحفي الدكتور عبد الرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير «البوابة نيوز»، الحاج ضياء الفيشاوي، الذي وافته المنية اليوم السبت.

وتقدم عبدالرحيم علي بخالص العزاء لأسرة الفقيد رحمه الله تعالى، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم عائلته الصبر والسلوان.

