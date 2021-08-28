محمد بن راشد يلتقي رئيس مجلس وزراء الكويت على هامش "مؤتمر بغداد"

السبت 28/أغسطس/2021 - 01:30 م

التقى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة، على هامش "مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة"، المنعقد اليوم في العاصمة العراقية بغداد.

وبحث مع رئيس مجلس وزراء دولة الكويت، خلال اللقاء، العلاقات الأخوية وسبل تعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بالدور الكبير الذي تقوم به دولة الكويت في دعم مختلف قضايا المنطقة العربية، منوهاً بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع بين الدولتين والشعبين الشقيقين الإماراتي والكويتي، متمنياً دوام الأمن والاستقرار والتقدم لدولة الكويت الشقيقة وشعبها المعطاء.

حضر اللقاء، عدد من الوزراء الإماراتيين الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي وزير شؤون الرئاسة، ومحمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شئون مجلس الوزراء والمستقبل، والدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارت، وسهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي خليفة سعيد سليمان، رئيس مراسم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، وسالم عيسى القطام، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية العراق.