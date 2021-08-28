ارتفاع أسعار الذهب بداية تعاملات اليوم السبت

السبت 28/أغسطس/2021 - 11:40 ص

ارتفعت أسعار الذهب بداية تعاملات اليوم الاحد بقيمة 7 جنيهات للجرام ، وسجل عيار 18 يسجل 679 جنيها للجرام.

وسجل عيار 21 يسجل 792 جنيها للجرام، وبلغ قيمة عيار 24 يسجل 905 جنيهات للجرام، وبلغ سعر الأونصة 1818 دولارا.

وترتبط أسعار الذهب في مصر بحركة سعر اونصة الذهب عالمياً، ويرتبط المعدن الأصفر في البورصات العالمية بعدد من المؤشرات منها التضخم والبطالة وحركة السندات والنفط وتقارير أداء الاقتصاديات الكبري.

ويُعتبر الذهب تحوطا في مواجهة التضخم وعدم استقرار العملة، وسيؤدي خفض مجلس الاحتياطى الأمريكى للتحفيز إلى معالجة إمكانية ارتفاع الدولار مما يقلص جاذبية الذهب وقد نشهد تراجعات مستقبلية للذهب.