أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 28 أغسطس 2021

السبت 28/أغسطس/2021 - 08:59 ص

استقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه، اليوم السبت 28 غسطس 2021، في جميع البنوك العاملة بمصر.

وبلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه، وفقا لما أعلنه البنك المركزي المصري، 15.63 جنيه للشراء و 15.76 جنيها للبيع، وسجل أدني سعر للدولار أمام الجنيه نحو 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع، في بنك الامارات دبي الوطني.

وجاء أعلى سعر للدولار عند 15.67 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع، في البنك الأهلي الكويتي.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع في بنوك " العربي، الأهلي المصري، التجاري وفا ايجيب، وبنك مصر".