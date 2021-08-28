أسعار العملات اليوم السبت 28 أغسطس 2021

السبت 28/أغسطس/2021 - 08:38 ص

استقرت أسعار العملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت على نفس أسعار أول أمس الخميس، حيث الأجازة الأسبوعية للبنوك.

وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، لدى البنك المركزي المصري، 15.65 جنيه للشراء، و 15.74 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر اليورو، لدى البنك المركزي المصري، إلى نحو 18.35 جنيه للشراء و18.47 جنيه للبيع

وجاء متوسط سعر الجنيه الإسترليني، في المركزي المصري، 21.44 جنيه للشراء، و21.58 جنيه للبيع،

وبالنسبة لأسعار العملات العربية واصل متوسط سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري، الاستقرار عند نحو 4.17 جنيه للشراء، و 4.19 جنيه للبيع.

كما ظل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر المركزي، ثابتا عند نحو 4.26 جنيه للشراء، و 4.28 جنيه للبيع.

واستقر متوسط سعر الدينار الكويتي، في المركزي المصري، إلى نحو 51.92 جنيه للشراء، و 52.38 جنيه للبيع.