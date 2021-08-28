جنرال أمريكي يحذر من تطوير الصين للقدرات النووية

السبت 28/أغسطس/2021 - 03:31 ص

وجه مسؤول عسكري أمريكي كبير، أمس الجمعة، تحذيرا من تطور الصين السريع للأسلحة النووية، مشيرًا إلي أنها ستتخطى روسيا قريبا.

وأكد المسؤول، إن تطوير الصين للقدرات النووية لا يمكن أن يظل بعيداً عن الاهتمام في وجود قولها المعلن إنها تريد حيازة الحد الأدنى من رادع نووي، مشيرًا إلي أنه ستكون هناك نقطة عبور في السنوات القليلة المقبلة".

وأضاف أنه بخلاف الوضع بالنسبة لروسيا ليس لدى الولايات المتحدة أي معاهدات أو آلية حوار مع الصين حول قضية التخفيف من أي سوء فههم أو بلبلة.

وتقول تقارير مراكز الأبحاث التي تعتمد على صور الأقمار الصناعية إن الصين تبني فيما يبدو مئات الصوامع الجديدة للصواريخ النووية وتتهم واشنطن الصين برفض الدخول في محادثات الأسلحة النووية.

في نفس الوقت تزعم الصين أن ترسانتها النووية صغيرة بالمقارنة بالترسانتين الأمريكية والروسية وإنها مستعدة للحوار لكن فقط إذا خفضت واشنطن ترسانتها النووية إلى مستوى الترسانة الصينية.

وتحاول إدارة بايدن في الفترة الأخيرة، أن تبنى على ما تركته إدارة ترامب من سياسات من خلال تعديل سياستها الخارجية لتخصيص تركيز أكبر على منطقة المحيطين الهندي والهادي للتصدي للقوة الاقتصادية والعسكرية المتنامية للصين.

فى فبراير، عقد بايدن أول قمة على الإطلاق للحوار الأمنى الرباعى الذى يضم أستراليا والهند واليابان والولايات المتحدة. منذ إبريل، التقى بايدن برئيس الوزراء اليابانى "يوشيهيدى سوجا" ورئيس كوريا الجنوبية مون جاى إن وأكد الأخيران أنهما سينسقان العمل بينهما لمواجهة الصين، مؤكدين فى وثائقهما المشتركة على أهمية السلام والاستقرار فى مضيق تايوان.

ويأتي الهدف من ذلك هو إرسال رسالة قوية وواضحة من خلال اجتماعات القمة والوثائق المشتركة مفادها أنه من غير المقبول أن تنقلب الصين من جانب واحد على النظام العالمى.