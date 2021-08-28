الرئيس الفرنسي يصل العراق للمشاركة في قمة "دول الجوار"

السبت 28/أغسطس/2021 - 01:28 ص

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، إلى العاصمة العراقية بغداد، على رأس وفد ضم كلاً من وزيري الخارجية والدفاع وشخصيات دبلوماسية أخرى، للمشاركة في قمة "دول الجوار" التي ستعقد اليوم.

واستقبل الرئيس الفرنسي والوفد المرافق له، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وعدد كبير من الوزراء وكبار المسئولين.

وكانت الرئاسة الفرنسية، أكدت أول أمس، حضور إيمانويل ماكرون للقمة العراقية في بغداد، على رأس وفد رفيع المستوى.

وكشفت الرئاسية الفرنسية عن أجندة زيارات يجريها ماكرون عقب انتهاء قمة بغداد، تتضمن الذهاب إلى إقليم كردستان، ثم إلى مدينة الموصل التي استرجعها العراقيون كأخر معاقل تنظيم داعش.