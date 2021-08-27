الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

أسوان يتقدم على الأهلي بهدف مباغت

البوابة نيوز
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تقدم فريق أسوان بهدف على مضيفه الأهلي في المباراة المقامة بينهما حاليا على ملعب الأهلي والسلام في الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز. 
سجل أسوان الهدف في الدقيقة 50 عن طريق أشرف مجدي. 
الشوط الأول جاء هادئا حيث سيطر الأهلي على الكرة ولكن دون خطورة حقيقية على المرمى. 
الأهلي دخل اللقاء بالتشكيل االتالي:
مصطفى شوبير - محمود وحيد - رامي ربيعة  - ياسر إبراهيم -  بدر بانون - أليو ديانج - صلاح محسن - طاهر محمد طاهر - أحمد نبيل كوكا - مروان محسن - محمد شريف.

ويأتي على مقاعد البدلاء كل من حمزة علاء وأحمد رمضان بيكهام ومحمود متولي وسعد سمير وكريم نيدفيد وأكرم توفيق ووالتر بواليا ومحمد هاني ومحمد محمود.

وخاض الأهلي33 مباراة هذا الموسم في بطولة الدوري الممتاز، فاز في 21 مباراة، تعادل في 10 مباريات، وخسر مباراتين.

وسجل الأهلي هذا الموسم 70 هدفًا واستقبلت شباكه 28هدفًا، فيما يحتل أسوان المركز الأخير في جدول المسابقة برصيد 27 نقطة والذي هبط لدوري القسم الثاني. 

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