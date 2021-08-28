الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

محافظات

اليوم.. مياه المنوفية تعلن انقطاع المياه عن عدة مناطق بأشمون

قطع مياه الشرب -
قطع مياه الشرب - أرشيفية
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية عن قطع المياه أيام السبت الموافق 28 أغسطس الحالي  والاثنين  30 أغسطس  والثلاثاء 31 أغسطس 2021 إعتباراً من الساعة 9 ص وحتي الساعة 6 م عن مناطق ( شارع محسن حمد، شارع صلاح الدين، عزبة الباشا، عزبة النجار، منطقة عجمي شعير) ، وذلك لوجود أعمال إحلال وتجديد بشارع صلاح الدين وشارع محسن حمد بمدينة أشمون وتستمر الأعمال لحين ربط الشوارع علي الخطوط الجديدة. 

غداً انقطاع المياه عن بعض المناطق بمركز السادات.
كما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية عن قطع المياه غداً السبت عن بعض المناطق بمركز السادات وهي (منشية النور - الواعي - مصطفي يونس - تجمع بحر  - الرحمة - كفر داود الجديدة - اليافطة - امام سور الدير - دلتا مصر - المعسكر - نجع القاسي - المنطقة الشرقية المنخفضة من نجع ابو عيسي - جاكوبس - الخطاطبة البلد - ابو نشابة - الطرانة) من الساعة الثامنة صباحا وحتي الساعة الثالثة عصرًا من نفس اليوم لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات.

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسئولى الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لاستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة.

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