"بعد مقتل وإصابة شريكيه"...سقوط زعيم عصابة دائرى البساتين

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 07:13 م

القت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على زعيم تشكيل عصابى هرب بعد مطاردة مثيرة أعلى دائرى البساتين ليلة أمس أسفرت عن مقتل وإصابه شريكيه.

ونجحت أجهزة الأمن فى تتتبع مسار هروب المتهم وتم ضبطه مختبئا داخل شقة بمنطقة السلام وبحوزته السلاح الذى استخدمه فى إطلاق النار على ضابط الشرطة الذى كان يقود قوة أمنية لملاحقته مما تسبب فى إصابة سيدة تصادف مرورها .

تعود الواقعة الى تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفاده انه أثناء تواجد قوة من مديرية أمن القاهرة اعلى الطريق الدائرى بالبساتين فى أتجاة التجمع استغاث بهم أحد المواطنين لقيام 3 أشخاص بمحاولة خطفه وسرقته بالإكراه، مستقلين سيارة ميكروباص بدون لوحات، مستخدمين أسلحة نارية وبيضاء أحدثت به جرح قطعى بفروة الراس نتيجة ضربه بمطواه من أحد المتهمين.

قامت القوة الأمنية بمطاردة السيارة على الطريق الدائرى، التى يستقلها التشكيل العصابي وتبادل اطلاق النار ومصرع السائق وإصابة سيدة تصادف مرورها

فيما قام أفراد العصابة بإطلاق النيران على قوات الشرطة، فبادلتهم القوات إطلاق النيران مما نتج عنه مصرع قائد السيارة، وإصابة أحد أفراد التشكيل العصابى وفرار أحد المتهمين وبحوزته فرد خرطوش، وتم ضبط المتهم المصاب وبحوزته سلاح أبيض المستخدم فى إحداث إصابات بالمجنى عليه،

واثناء مبادلة المتهمين إطلاق النيران أصيبت إحدى السيدات حال استقلالها سيارة تصادف مرورها بمكان الواقعة، وأمر اللواء أشرف الجندى مدير الأمن باتخاذ الإجراءات القانونية.



