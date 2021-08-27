"معا تسطيع" و"امسك في حلمك".. استعراضات فنية بختام "حياة كريمة" بأسيوط

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 03:18 م

اختتمت فعاليات مبادرة حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي وفق بيان صادر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة اليوم الجمعة، فى تقديم أنشطتها الثقافية والفنية بقرى مركز ساحل سليم بأسيوط من خلال إقليم وسط الصعيد الثقافى بفرع ثقافة أسيوط.

حضر حفل الختام الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتورة حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث بالهيئة أحمد يسرى مدير عام الإدارة العامة للشباب والعمال بالهيئة، ضياء مكاوي مدير عام الإدارة العامة لفرع ثقافة أسيوط ونخبة من أدباء وشعراء وفناني محافظة أسيوط.

بدأت فعاليات الاحتفالية بالسلام الوطني وقدمها المخرج أسامة عبد الرؤوف أعقبها لقاء توعوي للشباب قدمه الدكتور نادي سيد مستشار صندوق مكافحة الإدمان حول المخدرات والمؤثرات العقلية والنفسية على الشباب.

كما أقيم لقاء حواري مع الدكتورة كريمة الحفناوي حول صحة المرأة المصرية وبعض قضايا المرأة المصرية مثل "ختان الإناث" و" اضرار الزواج المبكر "، أعقبها تابلوهات تراثية وشعبية قدمتها فرقة أسيوط للفنون الشعبية منها" العصاية" و" التحميلة "تصميم الرقصات للفنان مصطفى أمين وتدريب الفنان محمود يحيى وبإشراف الفنان عمرو عبد المحسن بجانب فقرة غنائية للفنان أحمد زاهر تلاها استعراض غنائي " امسك في حلمك" لكورال اطفال مدرسة النصر بقرية العفادرة.

كما شهدت الاحتفالية عرض فني بعنوان " مصر تستطيع" نتاج ورشة السيكودراما والتي قدمت مجموعة من المواهب الفنية الشابة في مجال التمثيل والغناء والاستعراض بمشاركة الفنان صالح نايل فكرة وإعداد وتدريب حركي للفنان المخرج أسامة عبد الرؤوف وتدريب غنائي الفنان المايسترو نصر الدين احمد واكسسوارات الفنان فتحي مرزوق.

واختتمت فعاليات الحفل بفقرة غنائية للموهبة من ذوي الاحتياجات الخاصة للمكفوفين رانيا احمد عبد الرحمن والتي تغنت بأغنية " ياورد علي فل و ياسمين " والتي نالت إعجاب الجمهور.