موسكو تمنح ٧ شركات جديدة تصاريح الطيران لمصر

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 02:42 م

منحت هيئة الطيران المدني الروسي، اليوم، شركات الطيران "نوردويند" و"أزور إير" و"إيكار" و"روسيا" و"يامال" و"ريد وينجر" و"إس7"، تصاريح للطيران إلى المنتجعات المصرية من الأقاليم الروسية المختلفة -بحسب وكالة سبوتنيك الروسية-.

وقالت السلطة في بيان لها: "اعتبارا من 27 أغسطس 2021، وبقرار من مقر مكافحة انتشار فيروس كورونا، نوسع جغرافية الرحلات الجوية إلى المنتجعات السياحية في مصر، حيث سمح بالرحلات من 49 مدينة روسية، وبتسيير رحلة واحدة في الأسبوع الى الغردقة وشرم الشيخ من كل شركة".

وأضاف البيان: "وتتواصل الرحلات من موسكو إلى الغردقة وشرم الشيخ، وبالإضافة إلى شركة الطيران الروسية سيتم تشغيل رحلات من قبل شركتي "إيروفلوت" و"سيبيريا"، حيث حصلت شركة إيروفلوت على إذن للقيام بـ 7 رحلات أسبوعيا على كل خط، أما الخطوط سيبيريا ستسير رحلة واحدة أسبوعيا إلى الغردقة ورحلتين أسبوعيا إلى شرم الشيخ".

وأعلن سفير مصر في موسكو، إيهاب نصر، في وقت سابق، أن المرحلة التالية من عودة السياح الروس إلى المطارات المصرية، ستبدأ اعتبارا من اليوم 27 أغسطس، موضحا: "نحن في مصر نرحب ترحيبا حارا بعودة السياح الروس إلى الغردقة وشرم الشيخ، ونستعد للمرحلة التالية التي تبدأ من27 أغسطس، حيث سيكون هناك 30 رحلة من موسكو إلى شرم الشيخ، و30 رحلة إلى الغردقة، بواقع 60 رحلة أسبوعيا".