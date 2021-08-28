إزالة 7 حالات تعدٍ علي الأراضي الزراعية في البحيرة

السبت 28/أغسطس/2021 - 12:21 ص

شدد اللواء هشام آمنه، محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدى على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب.

وأكد المحافظ، في بيان له اليوم، على استمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة والزراعية التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز ( المحمودية - الدلنجات - رشيد - دمنهور - بدر - حوش عيسى ) إزالة ٧ حالات تعدي على مساحة 1090 متر مربع.