الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

العالم

أستراليا ونيوزيلندا تنهيان رحلات الإجلاء من أفغانستان

عمليه الاجلاء من
عمليه الاجلاء من مطار كابول
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أعلنت أستراليا ونيوزيلندا اليوم الجمعة، انهائهما لرحلات الإجلاء من أفغانستان ، وذلك بعد وقوع انفجارين اثنين أمس في محيط مطار "حامد كرزاي الدولي" العاصمة الأفغانية "كابول". 

وقال وزير الدفاع الأسترالي بيتر داتون - حسبما ذكرت شبكة “سى إن إن ”الأمريكية أنه ممتن بالعمل مع القوات الاسترالية حيث تم  بنجاح إجلاء 4 الاف شخص من  أفغانستان .

كما أرسلت وزارة الخارجية الاسترالية رسائل إلى مواطنيها فى أفغانستان بالابتعاد عن مطار كابول , مشيرا إلى انه غير معلوم ما اذا كان من ضحايا الاستراليين فى الانفجارين اللذين وصفهما بأنهما “ حادث مروع ”

يذكر أن راح فى الانفجارين  أكثر من 100 شخص، من بينهم ما لا يقل 13 جنديا أمريكيا و90 أفغانيا، قتلوا فى مطار كابول أمس عندنا هز انفجاران حشودا كانت تحاول دخول المنشأة التي تسيطر عليها الولايات المتحدة .

من جانبها، أعلنت الحكومة النيوزيلندية وصول أخر طائرة إجلاء تابعة لها للإمارات مساء أمس الخميس قبل وقوع الانفجارين، مشيرة إلى أنه لم يكن هناك أي شخص من قوات بلادها في كابول وقت الحادث، فيما تتواصل وزارة الخارجية مع مواطنيها الذين لا يزالوا في أفغانستان.

 

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