جيرارد مورينو أفضل لاعب في بطولة الدوري الأوروبي

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 12:46 م

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” اليوم الجمعة فوز الإسباني جيرارد مورينو مهاجم فريق فياريال بجائزة أفضل لاعب في الدوري الأوروبي عن الموسم الماضي 2020-2021.

وتوج جيرارد مورينو بالجائزة بعدما ساهم في فوز الفريق الإسباني بلقب الدوري الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه على حساب مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وتفوق جيرارد مورينو على ثنائي مانشستر يونايتد الإنجليزي المنافس له على هذه الجائزة إدينسون كافاني وبرونو فرنانديز.



وحصل فريق فياريـال على لقب الدوري الأوروبي، للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على مانشستر يونايتد في ركلات الترجيح، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، مساء الأربعاء في بولندا، بنهائي البطولة.

وانتهى الوقت الأصلي والإضافي بين الفريقين بالتعادل بهدف، ليلجأ الفريقان لركلات الحظ.وسجل جيرارد مورينو هدف فياريـال في الدقيقة 29 من الشوط الأول، بينما تعادل إدينسون كافاني لمانشستر يونايتد في الدقيقة 55 من الشوط الثاني