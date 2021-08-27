الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

العالم

اليابان تدرس إمكانية مواصلة عمليات الإجلاء في أعقاب هجمات كابول

عمليات الاجلاء من
عمليات الاجلاء من مطار كابول
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أعلن مسئولون يابانيون، اليوم الجمعة، أن وزارة الدفاع اليابانية وقوات الدفاع الذاتي تدرسان بعناية إمكانية مواصلة عمليات الإجلاء على النحو المخطط له في أعقاب التفجيرات في مطار العاصمة الأفغانية كابول. 

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية ،أرسلت قوات الدفاع الذاتى ثلاث طائرات نقل إلى العاصمة الباكستانية إسلام اباد لعودة المواطنين اليابانين وموظفيين محليين بالسفارة من أفغانستان.

و تأمل اليابان فى  إجلاء أكبر عدد ممكن من الناس  قبل 31 أغسطس وهو الموعد النهائى لإتمام الإنسحاب الامريكى من أفغانستان.

وكانت اليابان ودول أخرى قد سارعت بإجلاء مواطنيها من البلاد، بعد أن دخلت أفغانستان في حالة من الاضطرابات عقب استيلاء طالبان على السلطة في وقت سابق من هذا الشهر وعودة الحركة إلى السلطة بعد 20 عامًا من الإطاحة بها من قبل القوات التي تقودها الولايات المتحدة.

اليابان اجلاء تفجيرات كابول مطار كابول البوابة نيوز باكستان