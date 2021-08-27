بملابس الجيش اللبناني.. محمد رمضان يضع إكليل زهور على نصب شهداء مرفأ بيروت

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 01:57 ص

نشرت عدة مواقع لبنانية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات للفنان محمد رمضان بملابس الجيش اللبناني أثناء وضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء مرفأ لبنان.

وكانت السفارة الألمانية بالقاهرة نفت وجود أي علاقة بين الحكومة الألمانية والمركز الثقافي الألماني بلبنان، وذلك تعليقًا على إعلان الفنان محمد رمضان، عن حصوله على الدكتوراه الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي من قبل ما يسمى بالمركز الثقافي اللبناني الدولي.

وقالت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الخميس: «دائما نشعر بالإطراء لرؤية كم من الناس يحبون كلمة "ألمانية"، لكن ضع في اعتبارك أنه ليست كل المؤسسات أو الشركات التي تقدم أو تستخدم كلمة ألمانيا معتمدة وتابعة للحكومة الألمانية».

وتابعت: «لا علاقة بين الحكومة الألمانية وما يسمي بالمركز الثقافي الألماني بلبنان. إذا أردتم الحصول على أخبار ومعلومات موثقة حول ألمانيا وسياساتها الخارجية ومراكزها الثقافية الرسمية، قوموا بمتابعتنا ومتابعة معهد جوته والهيئة الألمانية للتبادل العلمي».

يذكر أن محمد رمضان، نشر صورة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وعلق قائلا: "شكرًا وزير الثقافة اللبناني ونقيب الموسيقيين ونقيب الممثلين اللبناني على منحي الدكتوراه الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي وشكرًا المركز الثقافي الألماني في #لبنان على منحي لقب سفير الشباب العربي.

240706863_146815324250273_4148977085051313317_n

240726280_146814964250309_3420898665955326704_n