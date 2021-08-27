الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

الأردن تدين الهجمات الإرهابية في أفغانستان

الأردن
الأردن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أدانت الحكومة الأردنية اليوم بأشد العبارات الهجمات الإرهابية في أفغانستان، التي أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من الأفغان، وأفراد من الجيش الأمريكي.
وأكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن الإرهاب لا يزال خطراً يستدعي استمرار التعاون الدولي لمواجهته وحماية الأبرياء والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم من جرائمه وظلاميته.

الأردن أفغانستان الهجمات الإرهاربية