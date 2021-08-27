الأردن تدين الهجمات الإرهابية في أفغانستان

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 12:55 ص

أدانت الحكومة الأردنية اليوم بأشد العبارات الهجمات الإرهابية في أفغانستان، التي أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من الأفغان، وأفراد من الجيش الأمريكي.

وأكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن الإرهاب لا يزال خطراً يستدعي استمرار التعاون الدولي لمواجهته وحماية الأبرياء والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم من جرائمه وظلاميته.