كورونا في مصر.. 221 حالة إيجابية جديدة و10 حالات وفاة

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 12:43 ص

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، عن خروج 517 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 237056 حتى اليوم.