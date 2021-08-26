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رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

اقتصاد

أسعار الذهب مساء اليوم الخميس 26 أغسطس 2021

الذهب- أرشيفية
الذهب- أرشيفية
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تراجعت أسعار الذهب، مساء تعاملات اليوم الخميس 26 أغسطس 2021،  بمقدار جنيهان ،ليسجل عيار 21 نحو 785 جنيها للجرام، وعيار 18 نحو 673 جنيها، بينما بلغ عيار 24 نحو 901 جنيه.

وسجل سعر الجنيه الذهب 6285 جنيها، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1787 دولارا للأوقية.

يذكر أن هناك 3 قواعد تحكم أسعار الذهب في مصر، هي عامل العرض والطلب، وسعر أوقية الذهب عالميًا، والتغيرات التي تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهي القواعد التي تتم مراعاتها بشكل يومي عند تحديد الأسعار، فكلما زاد الطلب على الذهب وانخفض المعروض منه ارتفع السعر، فهذه ثوابت عالمية لا يمكن التدخل فيها من قبل التجار، الذين يحسبون السعر من خلال عملية حسابية بضرب السعر العالمي في سعر الدولار، ومن خلال ذلك تحدد الأسعار.

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