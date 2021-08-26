أسعار الدولار مساء اليوم الخميس 26 أغسطس 2021

الخميس 26/أغسطس/2021 - 05:09 م

واصل سعر الدولار الأمريكي استقراره أمام الجنيه المصري ، مساء تعاملات اليوم الخميس الموافق 26 أغسطس2021 ، نهاية تعاملات الأسبوع ، في جميع البنوك العاملة بسوق الصرف المصرية ، بعد الارتفاع الذي سيطر علي أسعار الصرف خلال الأيام الأخيرة الماضية بمقدار 3 قروش وذلك للمرة الأولى منذ 4 أسابيع .

وبلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه وفقا لما أعلنه البنك المركزي المصري 15.63 جنيه للشراء و 15.76 جنيها للبيع، وسجل أدني سعر للدولار أمام الجنيه نحو 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع , في بنك الامارات دبي الوطني.

وجاء أعلى سعر للدولار عند 15.67 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع، في البنك الأهلي الكويتي.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع في بنوك " العربي، الأهلي المصري، التجاري وفا ايجيب،و بنك مصر".

وسجل سعر الدولار نحو 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع في عدة بنوك منها " بنك ابوظبي ، البنك الاهلي اليوناني، و العقاري المصري العربي، و بنك ABC، و بنك الاسكندرية”.

و بلغ متوسط سعر الدولار نحو 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع في بنوك " التجاري الدوليCIB، بنك قطر الوطنيQNB، اتش اس بي سي، بلوم، كريدي اجريكول، المصرف العربي الدوليAIB، سايبـ،، المصري لتنمية الصادرات، العربي الافريقي الدولي، ابوظبي التجاري، عودة، الكويت الوطنيNBK، التنمية الصناعية، المصري الخليجي، المصرف المتحد".

وصل سعر الدولار نحو 15.66 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع في مصرف ابوظبي الاسلامي"، وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.66 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع في بنوك " الاستثمار العربي،قناة السويس، البمشرق، البركة، الاهلي المتحد، في التعمير والاسكان".

سجل سعر الدولار نحو 15.67 جنيه لشراء و 15.75 جنيه للبيع في البنك الأهلي الكويتي، وبلغ نحو 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع في بنك القاهرة، وبلغ نحو 16.07 جنيه للشراء و 16.17 جنيه للبيع في بنك فيصل الاسلامي.