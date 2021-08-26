"فيزا" تعين "ليلى سرحان" لقيادة العمليات في شمال إفريقيا ودول المشرق وباكستان

الخميس 26/أغسطس/2021 - 03:26 م

أعلنت شركة "فيزا" الرائدة في مجال المدفوعات الرقمية (والمدرجة على مؤشر "ناسداك" تحت الرمز V.N) تعيين "ليلى سرحان" في منصب المدير الإقليمي ونائب رئيس مجلس الإدارة لقيادة أعمال الشركة في شمال إفريقيا ودول المشرق وباكستان.

وتتميز "سرحان" بخبرة تزيد عن عقدين في مناصب قيادية من بينها اكتساب خبرة طويلة تمتد لعشرين عاما في شركة "مايكروسوفت" الأمريكية للبرمجيات.

وتولت "ليلى سرحان" مؤخراً المسؤولية عن وحدة أعمال القطاع العام في "مايكروسوفت" بمنطقة الخليج، كما تولت سابقا منصب المدير العام عن عمليات شركة البرمجيات في شمال إفريقيا وشرق المتوسط وباكستان.

وشغلت أيضا مناصب سابقة في أقسام الإدارة والتمويل والتسويق وقادت مبادرات التحول الرقمي بالقطاعين العام والخاص في أعمال التمويل والتعليم والحكومة.

وتعد "سرحان" أيضا مدافعاً قوياً عن تمكين المرأة، فهي تتولى حالياً منصب رئيس مجلس الإدارة والمؤسس في جمعية "المرأة في التكنولوجيا" في لبنان.

"فيزا" تقود سوق الدفع الرقمي في منطقة شمال إفريقيا ودول المشرق وباكستان، وتدير الشركة أنشطة واعدة في 15 دولة من خمسة مكاتب إقليمية. وفي الآونة الأخيرة، أعلنت الشركة نيتها افتتاح مكتب جديد في السودان بعد عام واحد فقط من إصدار أولى بطاقاتها في هذا السوق.

وسوف تشكل "سرحان" جزءا من فريق قيادة شركة "فيزا" في وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، وسوف ترفع تقاريرها مباشرة إلى الرئيس الإقليمي "أندرو توري".

وصرحت "ليلى سرحان": "بعد أن قطعت شوطاً طويلاً من مسيرتي المهنية في العمل بمنطقة شمال إفريقيا ودول المشرق وباكستان، كنت ولا أزال محظوظة بأن أشهد تسارع وتيرة التحول الرقمي عبر هذه الأسواق النشطة والواعدة. لقد أظهرت التغيرات التي حدثت العام الماضي مدى الدور الحيوي الذي تلعبه وسائل الدفع الرقمي في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي والمساهمة على نحو واسع النطاق في دعم الأفراد والشركات على النجاح والازدهار. إنني أتطلع للعمل مع فريق (فيزا) وعملائنا وشركائنا لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من الدفع الرقمي للجميع."

من جانبه، صرح "أندرو توري" الرئيس الإقليمي لشركة "فيزا" بمناطق وسط أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا: "لطالما التزمت (فيزا) بتثبيت أقدامها بقوة عبر منطقة شمال إفريقيا ودول المشرق وباكستان، ونحن في الشركة نحظى بفرصة عظيمة لا تزال قائمة لتوسيع تواجدنا في سوق المدفوعات الرقمية والوصول إلى قاعدة أكبر من العملاء والتجار. إننا متفائلون للغاية حيال آفاق النمو في هذه المنطقة، وأود أن أعرب عن سعادتي بتعيين قيادة من العيار الثقيل مثل (ليلى سرحان)، فهي تتمتع بخبرات طويلة وشغف لتسريع المرحلة القادمة من النمو."