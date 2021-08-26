بمشاركة النني.. آرسنال يهزم وست بروميتش بسداسية ويتأهل للدور الثالث من كأس الرابطة

الخميس 26/أغسطس/2021 - 12:26 ص

شارك النجم المصري محمد النني في فوز آرسنال وتأهله إلى الدور الثالث من مسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة على مضيفه وست بروميتش ألبيون، بسداسية نظيفة مساء الأربعاء، ضمن منافسات الدور الثاني.



وأحرز سداسية الجانرز، بيير إيميريك أوباميانج "هاتريك" في الدقائق 17و45 و62 ونيكولاس بيبي في الدقيقة 45 وبوكايو ساكا في الدقيقة 50 وألكسندر لاكازيت عند الدقيقة 69.

ولعب محمد النني المباراة كاملة ومرر كرة الهدف الأول وهي أول مشاركة رسمية للاعب المنتخب الوطني مع آرسنال هذا الموسم.

ويعتبر هذا أول انتصار على الصعيد الرسمي لآرسنال هذا الموسم، بعدما خسارة أول مباراتين بالدوري الإنجليزي أمام تشيلسي وبرينتفورد بالنتيجة 0-2.

وفاز فريق تشيلسى على نظيره آرسنال، بهدفين دون رد، مساء يوم الأحد على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

أحرز هدفى تشيلسى اللاعب لوكاكو فى الدقيقة الـ 15 من عمر اللقاء، بينما جاء الهدف الثانى عن طريق اللاعب رييس جاميس فى الدقيقة الـ 35.

الفوز رفع رصيد تشيلسي للنقطة 6 في المركز الأول مشاركة مع ليفربول، وتجمد آرسنال بدون نقاط.

توماس توخيل المدير الفنى لفريق تشيلسى خاض اللقاء بالتشكيل التالى:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: سيزار ازبيليكويتا، أندرياس كريستينسن، وأنتونيو روديجر.

خط الوسط: رييس جاميس، جورجينهو، ماتيو كوفاسيتش، ماركوس الونسو، ماسون مونت، وكاي هافيرتز.

خط الهجوم: روميلو لوكاكو.

وجاء تشكيل فريق آرسنال كالتالى:

حراسة المرمى: بيرند لينو.

خط الدفاع: سيدريك سواريس، روب هولدينق، بابلو ماري، وكيران تيرني.

خط الوسط: ألبيرت لوكونجا، جرانيت تشاكا، نيكولاس بيبي، إيميل سميث روي، وبوكايو ساكا.

خط الهجوم: غابرييل مارتينيلي.

وكان تشيلسى قد حقق الفوز كريستال بالاس فى الجولة الأولى.

