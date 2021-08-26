اقتصاد آخر الليل.. اليوم الخميس 26 أغسطس 2021

نشرت "البوابة نيوز"، على مدى الساعة العديد من الأخبار الاقتصادية، نرصد أهمها في نشرة منتصف الليل:
أمين خزائن مصر يفتح قلبه لـ«البوابة نيوز».. محمد معيط: أضبط حياتى على الساعة وأتحرك بالأرقام.. والسيسى نعمة كبيرة ومصر بيضرب بيها المثل الآن.. والموسيقى كانت جليسًا وونيسًا
https://www.albawabhnews.com/4420092
سيتي إيدج تتعاقد مع كونسل ماسترز لإدارة وتشغيل المرحلة الأولى بـ"ممشى أهل مصر"
https://www.albawabhnews.com/4420042
هيونداي تحصد 16 جائزة من "ريد دوت"
https://www.albawabhnews.com/4419972
تعاون مشترك بين مجلس الوحدة الاقتصادية والأوقاف
https://www.albawabhnews.com/4419961
الغرفة العربية البرازيلية والجمارك الأردنية يطلقان الربط الإلكتروني لتسهيل حركة التجارة
https://www.albawabhnews.com/4419999
خبير: المشروعات القومية ساهمت في زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية
https://www.albawabhnews.com/4419866
محمد عبدالوهاب يصدر قرارات تنفيذية لتحسين خدمات "الاستثمار" وتقليل مدة أدائها
https://www.albawabhnews.com/4419873
خبير: مساهمة سوق العقارات انعكست إيجابا على المجالات التجارية والاقتصادية
https://www.albawabhnews.com/4419919