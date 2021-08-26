اقتصاد آخر الليل.. اليوم الخميس 26 أغسطس 2021

الخميس 26/أغسطس/2021 - 02:00 ص

نشرت "البوابة نيوز"، على مدى الساعة العديد من الأخبار الاقتصادية، نرصد أهمها في نشرة منتصف الليل:

أمين خزائن مصر يفتح قلبه لـ«البوابة نيوز».. محمد معيط: أضبط حياتى على الساعة وأتحرك بالأرقام.. والسيسى نعمة كبيرة ومصر بيضرب بيها المثل الآن.. والموسيقى كانت جليسًا وونيسًا

https://www.albawabhnews.com/4420092

سيتي إيدج تتعاقد مع كونسل ماسترز لإدارة وتشغيل المرحلة الأولى بـ"ممشى أهل مصر"

https://www.albawabhnews.com/4420042

هيونداي تحصد 16 جائزة من "ريد دوت"

https://www.albawabhnews.com/4419972

تعاون مشترك بين مجلس الوحدة الاقتصادية والأوقاف

https://www.albawabhnews.com/4419961

الغرفة العربية البرازيلية والجمارك الأردنية يطلقان الربط الإلكتروني لتسهيل حركة التجارة

https://www.albawabhnews.com/4419999

خبير: المشروعات القومية ساهمت في زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية

https://www.albawabhnews.com/4419866

محمد عبدالوهاب يصدر قرارات تنفيذية لتحسين خدمات "الاستثمار" وتقليل مدة أدائها

https://www.albawabhnews.com/4419873

خبير: مساهمة سوق العقارات انعكست إيجابا على المجالات التجارية والاقتصادية

https://www.albawabhnews.com/4419919

جلسة حوارية لمواجهة الآثار السلبية للتغير المناخي في مصر برعاية المجلس الثقافي البريطاني

https://www.albawabhnews.com/4419883