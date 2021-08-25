مقعد تسوية المنازعات بجنوب سيناء يواصل جلساته

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 06:46 م

واصل مقعد تسوية المنازعات بجنوب سيناء عقد جلساته المعتادة، اليوم الأربعاء، بقاعة الاجتماعات الصغرى بديوان عام المحافظة، بحضور المستشار وليد السباعى المستشار القانوني للمحافظة، واللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ وعدد من مديرى الإدارات المختصة بالديوان العام، وعدد من المستثمرين ورجال الاعمال والمواطنين.

يشار إلى أن جلسات المعقد يجرى خلالها النظر في العديد من طلبات المواطنين وبحث هذه المشكلات العالقة وإيجاد حلول لها في إطار القانون.

ونظر المقعد اليوم في طلبات بعض المستثمرين والشركات العاملة في نطاق المحافظة وانتهى إلى إيجاد حلول لها في إطار دعم الاستثمار وبمراعاة الظروف والأوضاع الحالية.