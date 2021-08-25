الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

محافظات

مقعد تسوية المنازعات بجنوب سيناء يواصل جلساته

جانب من معقد تسوية
جانب من معقد تسوية المنازعات لجلسة اليوم
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واصل مقعد تسوية المنازعات بجنوب سيناء عقد جلساته المعتادة، اليوم الأربعاء، بقاعة الاجتماعات الصغرى بديوان عام المحافظة، بحضور المستشار وليد السباعى المستشار القانوني للمحافظة، واللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ وعدد من مديرى الإدارات المختصة بالديوان العام، وعدد من المستثمرين ورجال الاعمال والمواطنين.

يشار إلى أن جلسات المعقد يجرى خلالها النظر في العديد من طلبات المواطنين وبحث هذه المشكلات العالقة وإيجاد حلول لها في إطار القانون.

ونظر المقعد اليوم في طلبات بعض المستثمرين والشركات العاملة في نطاق المحافظة وانتهى إلى إيجاد حلول لها في إطار دعم الاستثمار وبمراعاة الظروف والأوضاع الحالية.

- مقعد تسوية المنازعات جنوب سيناء - طلبات المواطنين دعم الاستثمار شرم الشيخ وليد السباعي